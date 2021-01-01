تخفيض أجور الدراسة المسائية بنسبة 50% لمنتسبي الحشد الشعبي

2021/01/01 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في هيأة الحشد الشعبي، الجمعة، عن تخفيض الاجور للدراسة المسائية بنسبة 50% للعام الدراسي 2020 – 2021 وذلك بجهود استثنائية بذلتها المديرية.

وقالت الهيأة في بيان، ان "عملية التخفيض تشمل منتسبي هيأة الحشد الشعبي الذين قدموا حصرا على النافذة الالكترونية من خلال المديرية".

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