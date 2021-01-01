2021/01/01 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تستقبل 2021 بتفاؤل بعد عام مثقل بالهموم بغداد – الزمان شهدت ساحة التحرير وشوارع بغداد مساء الخميس احتفال المواطنين بقدوم عام وتوديع عام ،وكلهم امل ان يكون 2021 افضل من سابقه وان يتم القضاء على جائحة كورونا ،واستمر أطلاق المواطنين للالعاب النارية حتى الساعات الاول من فجر امس الجمعة.(الصور من مواقع التواصل الاجتماعي)

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