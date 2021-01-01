2021/01/01 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثنائية إبراهيموفيتش تمنح ميلان المتألق فوزاً جديداً أتلانتا يحقّق رقماً قياسياً في فوزه وسط خلاف المدرّبين { بيرجامو – وكالات: رفع أتلانتا رصيده من الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى 95 هدفا، الأكثر في موسم واحد منذ أكثر من 60 عاما، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه بولونيا في مباراة شهدت خلافا غاضبا […]

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