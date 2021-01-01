أمانة مجلس الوزراء تصدر بياناً بشأن القرار المتعلق بوزارة الدفاع “المنحلة”

2021/01/01 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، بياناً بعد قرار مجلس الوزراء المتعلق بأملاك وزارة الدفاع “المنحلة” إلى الحالية. وجاء في بيان للامانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “أقر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية الثانية والثلاثين المنعقدة في 29/12/2020، توصيات لجنة الأمر الديواني (42 لسنة 2020)، بشأن نقل أملاك وزارة الدفاع السابقة …

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