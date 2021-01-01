التميمي تتحدث عن الأوقاف ودوائر أخرى: هناك مؤسسات ليس لها داعٍ

2021/01/01 | 21:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجدة التميمي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، أنها ستقدم تقريرًا مفصلًا بملف عقارات الدولة خلال ثلاثة أشهر.

وقالت التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إنها "كرئيسة لجنة الإيرادات الأخرى قدمت للحكومة المستقيلة جردًا أوليًا بـ 174 ملفًا مزورًا ومتلاعبًا به ومفقودًا في عقارات الدولة"، مؤكدة أن "تفشي جائحة كورونا حددت الكثير من تحركات الفريق المشكل بالأمر الديواني رقم 50 والذي يضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والسلطة التشريعية والرقابية، فضلًا عن وجود قاضٍ متخصص".

ولفتت إلى أن "العمل جارٍ، والآن هناك تغييرات على فريق العمل ويتم تقديم تقريرًا مفصلًا بملف عقارات الدولة خلال ثلاثة أشهر".

وأشارت إلى أن "هنالك الكثير من المؤسسات التي ليس لها داعٍ ومنها المساءلة والعدالة وهيئة نزاعات الملكية ومؤسسة الشهداء والسجناء بعد أن أصبحت لدى الدولة قاعدة بيانات بتلك المؤسسات والهيآت"، مشيرة إلى أن "هناك ثلاثة أوقاف في ثلاثة دوائر (شيعية وسنية وديانات أخرى) والحل هو أما بدمج الثلاثة أوقاف ويتم تعيين وكيل لكل طائفة وتكون الرئاسة دورية أو تتحول إلى دوائر تمويل ذاتي وهي من تعطي للدولة لأنها تمتلك الأموال".

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