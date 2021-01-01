وفاة رجل دين إيراني شهير مقرب من خامنئي

2021/01/01 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب رجل الدين الإيراني آية الله محمد تقي يزدي عن وفاته عصر اليوم الجمعة عن 86 عاما.

وحسب مصادر محلية، توفي يزدي بعد معاناة شديدة من مشاكل صحية في الجهاز الهضمي، دون الإشارة إلى نوع المرض بالتحديد.

وآية الله يزدي، فيلسوف وعالم دين إسلامي إيراني ومؤسس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي، وعضو مجلس خبراء القيادة في إيران وأحد أبرز علماء الدين الإيرانيين، وهو من تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطبطبائي ويعتبر أشهر فيلسوف إسلامي شيعي معاصر.

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