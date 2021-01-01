كان من اللازم مضاعفة المبلغ الذي يدفعه المرشح للتنافس في الانتخابات

2021/01/01 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة اصدار مفوضية الانتخابات اليوم نظام المرشحين الذين سيتنافسون بالانتخابات كمرشحين للفوز بمقعد برلماني كم تمنينا على مفوضية الانتخابات زيادة مبلغ التأمينات التي يدفعها المرشحين من المبالغ الحاليه البخسه والقليله بحيث يكون المبلغ على الاقل يكون مبلغ التأمينات التي يدفعها المرشحون لقاء المشاركه في الانتخابات للوصول الى البرلمان والحصول على صفة نائب ضعفي مبلغ التأمينات الحالي التي تستوفيها المفوضيه من المرشحين للاشتراك في الانتخابات خاصة وان التأمينات تعاد لمن يفوز بمقعد انتخابي اولاً وبسبب الظروف الماليه الحاليه التي يمر بها العراق ولكي يساهم المرشحون بتحمل جزء من نفقات الانتخابات ولأن هذا المبلغ الذي يتولى المرشح دفعه للحصول على عضوية مجلس النواب لم يزداد فلساً واحداً منذ تحديده اول مره.طارق حرب

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