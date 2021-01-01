إيران تنفي تصريح روحاني بشأن اغتيال ترامب

2021/01/01 | 21:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت إيران، مساء اليوم الجمعة، ما نقلته صحيفة ”واشنطن تايمز“ الأمريكية، بأن الرئيس حسن روحاني، توعد نظيره الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالاغتيال والموت، لتورطه في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة ”تويتر“ ونقلتها وكالة الأنباء الحكومية ”إيرنا“، ردًا على ما ذكرته الصحيفة الأمريكية، إن“اغتيال زعماء أجانب علامة مميزة للعلامة التجارية الأمريكية الإسرائيلية وليس الإيرانية“.

وطالب خطيب زادة صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية بأن تكون ”أكثر نضجًا من نشر أخبار كاذبة معادية لإيران“، مضيفًا أن ”جمهور هذه الصحيفة يستحق محتوى أفضل“.

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