إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية برفع تخصيب اليورانيوم لنسب ما قبل 2015

2021/01/01 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخما بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر الماضي، التنافس بين روحاني، وهو سياسي معتدل نسبيا، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجا أكثر تصادمية مع الغرب.

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