2021/01/01 | 21:18 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



مشاهد حياتية في روسيا بعد ان بلغت درجة الحرارة فيها ٤٢ تحت الصفر 7 SKY TV.

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