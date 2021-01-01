مقتل 3 عسكريين عراقيين بتفجير في كركوك

2021/01/01 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط وجنديين اثنين في الجيش العراقي وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك شمالي البلاد....

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