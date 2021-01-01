2021/01/01 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملايين في العالم يجبرون على إستقبال العام الجديد من بيوتهم بغداد والمحافظات تشهد أهدأ ليالي رأس السنة شجرة عملاقة مضاءة وملايين الألعاب النارية تطلق وحوادث مؤسفة في العاصمة وأربيل وكركوك بغداد – قصي منذر اجمع مراقبون على ان احتفالات العراقيين بليلة رأس السنة الميلادية، هذا العام، كانت خافتة نسبيا، في ظل فايروس كورونا، الذي دفع […]

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