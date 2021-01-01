2021/01/01 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : الشفاء 1976 وتسجيل 11 وفاة جديدة بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 902 إصابة مؤكدة ، بفايروس كورونا و1976 حالة شفاء وبواقع 11 حالة وفاة جديدة.واوضح الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة اجرت اكثر من 41 الف فحص مختبري ، […]

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