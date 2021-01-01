كورونا : الشفاء 1976 وتسجيل 11 وفاة جديدة


كورونا : الشفاء 1976 وتسجيل 11 وفاة جديدة
2021/01/01 | 21:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-         كورونا : الشفاء 1976 وتسجيل 11 وفاة جديدة بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 902  إصابة مؤكدة ، بفايروس كورونا  و1976  حالة شفاء وبواقع 11  حالة وفاة جديدة.

واوضح الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة اجرت اكثر من 41  الف فحص مختبري ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا : الشفاء 1976 وتسجيل 11 وفاة جديدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا : الشفاء 1976 وتسجيل 11 وفاة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links