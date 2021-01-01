2021/01/01 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يحقّق زيادة في الإيرادات خلال الشهر الماضي تفكيك لغم إلتصق بسفينة قرب محطة الإنتظار في المياه الإقليمية بغداد – فائز جواد اكدت خلية الاعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة عن معالجة الجسم الغريب الملتصق في سفينة قادمة للموانئ العراقية قرب محطة انتظار السفن بالمياه الاقليمية.وذكر بيان للخلية تلقته (الزمان) امس […]

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