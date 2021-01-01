 ديالى تعلن انجاز بناء 10 مدارس بكلفة اكثر من 7 مليار دينار  

2021/01/01 | 21:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اعلن قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، الجمعة، عن انجاز مشروع بناء 10 مدارس داخل القضاء.

وقال الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الشركات المحلية انجزت مشروع بناء 10 مدارس في مناطق متفرقة من قضاء بعقوبة بكلفة مادية بلغت اكثر من 7 مليارات دينار خصصت من ميزانية تنمية الاقاليم لحكومة ديالى المحلية”.

واضاف الحيالي،ان” 15 مدرسة اخرى قيد الانجاز حاليا وبنسبة متفاوتة متوقعا انجازها كليا خلال النصف الاول من العام الجاري 2021 لافتا الى ان قضاء بعقوبة بحاجة ماسة الى 50 مدرسة حديثة لانهاء النقص الحاصل في ملف الابنية المدرسية بشكل شامل “.

واشار الى ان” انهاء ملف الابينة المدرسية تعني حل مشكلة اكتظاظ الطلبة في الصفوف والدوام المزدوج للمدارس واعطاء مرونة في استيعاب اعداد الطلبة بسبب زيادة السكانية خاصة في مركز المحافظة في اشارة منه الى مدينة بعقوبة”.

وعانت ديالى لسنوات من نقص حاد في الابنية المدرسية خاصة بعقوبة بسبب تفجير بعضها من قبل الارهابيين وتلكا مشاريع بناء العشرات منها في السنوات الماضية”.انتهى 25 ف

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