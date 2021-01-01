محمود ياسين والمسرح - اشرف عتريس

2021/01/01 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس الفنان العظيم محمود ياسين بدايته الحقيقية هى خشبة المسرح ولم لا وهو الحقوقى المفوه الذى يجيد بجدارة نطق اللغة الفصيحة وقد تفوق على نفسه فى مسرحيات اضاءت المسرح القومى الذى عين فيه بتقديرالجميع (سليمان الحلبى ،هاملت ، ليلة مصرع جيفارا ، الخديوى ، وطنى عكا ، واقدساه ، ليلى والمجنون لصلاح عبد الصبور ولاننسى مسرحية عودة الغئب ورائعته أيضا الزير سالم ) ..ياسين على المسرح يصنع عل ......





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