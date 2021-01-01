فرضيات البداية الكونية ومكونات الكون البدئي - جواد بشارة

2021/01/01 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة ماذا كان هناك قبل الانفجار العظيم؟ يصف النموذج الكوني القياسي الانفجار العظيم بأنه فترة شديدة الكثافة والحرارة كان الكون قد مر بها منذ حوالي 13.8 مليار سنة، لتؤدي بعد ذلك إلى عملية التضخم والتوسع التي نلاحظها اليوم.



إذا كانت رياضيات النسبية العامة قد استبعدت لفترة طويلة أي احتمال لحدوث انفجار كوني قبل الانفجار العظيم، فقد أدرك علماء الكونيات لعدة سنوات أن نظرية أينشتاين غير مكتملة وأنهم ي ......





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