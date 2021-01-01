“النور نيوز” ينشر رابط النتائج النهائية لامتحانات الدور الثالث للسادس الاعدادي

2021/01/01 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة التربية، الجمعة، رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي/ الدور الثالث ، للعام الدراسي 2019 – 2020.وقالت التربية في بيان، ان “الرابط ادناه يتيح للطالب الحصول على نتيجته عن طريق ادخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر”.للاطلاع على النتائج اضغط على الرابط ادناه: https://www.moedu-exams.com/

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