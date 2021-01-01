صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 208 المسجلة اليوم

2021/01/01 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 208 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–2

أبو غريب ———-12

الإسكان————1

الاعلام————15

البياع————-12

التاجي————8

التراث————2

الحرية———–7

الدورة———–25

السيدية———–5

الشالجية ———-3

الشعلة———–9

الصالحية ———2

الطارمية———- 5

العامرية ———-14

الغزالية———–9

القادسية———-1

الكاظمية———- 11

المحمودية——–18

المنصور ———–3

المواصلات———2

الوشاش————2

اليرموك————1

جكوك————-1

حي الجامعة——–3

حي الجهاد———14

حي العامل———15

حي العدل ———-1

حي الفرات———5

الشفاء: 216

الوفيات: 1

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