إعلان نهاية برنامج شهير بعد ربع قرن من الخدمة

2021/01/01 | 21:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أوقفت شركة البرمجيات "أدوبي"، الجمعة، تحديث مشغل الوسائط "أدوبي فلاش بلاير" وطالبت المستخدمين بإلغاء تثبيت البرنامج قبل وقفه بشكل نهائي في 12 من الشهر الجاري.

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