رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا... كلوب يطالب باستمرار الدوري الممتاز

2021/01/01 | 21:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دعا مدرب ليفربول، يورغن كلوب، رابطة الدوري الممتاز الإنجليزي إلى عدم تعليق المنافسات لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات الصحية المتبعة حاليا تضمن حماية البطولة.

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