السيد الصدر يهنئ المسيحيين بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية

2021/01/01 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

هنأ زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، المسيحيين بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم إلى إخوتنا المسيحيين في العراق على وجه الخصوص وفي العالم على وجه العموم بوافر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية".

وأضاف: نتمنى لإخوتنا المسيحيين في عراقنا الحبيب الأمن والأمان والسلام وأن يقيهم الله شر الإرهاب والعنف".

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