2021/01/01 | 21:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال الصدر في تدوينه، عبر "تويتر" وتابعها "ناس" (1 كانون الثاني 2020): "نتقدم إلى اخوتنا المسيحين في العراق على وجه الخصوص وفي العالم على وجه العموم بوافر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية".

وأضاف، "نتمنى لإخوتنا المسييحن في عراقنا الحبيب الأمن والأمان والسلام وأن يقيهم الله شر الارهاب والعنف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يهنئ بمناسبة حلول العام الجديد: رسالة إلى المسيحيين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يهنئ بمناسبة حلول العام الجديد: رسالة إلى المسيحيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).