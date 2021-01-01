بعد عودته من العلاج في ألمانيا.. تبون يوقع على تعديل دستور الجزائر

2021/01/01 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعة، المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور، وذلك بعد عودته الثلاثاء من ألمانيا حيث تلقى على مدى شهرين العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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