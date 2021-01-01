2021/01/01 | 21:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(نص البيان)

مع بالغ الأسف وبعيداً عن كل تقاليد الضيافة للمجتمع الكوردستاني، هاجم عدد من الشباب الليلة الماضية مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل، وقد اتخذت الشرطة وقوات الأمن على الفور الإجراءات اللازمة واعتقلت 11 من المهاجمين الذين أحيلوا إلى القضاء.

وهنا نؤكد أننا لن نسمح لأي شخص أو أي طرف بزعزعة أمن واستقرار إقليم كوردستان وتشويه سمعة الإقليم المشهودله بكرم الضيافة، وأن أي شخص يرتكب مثل هذه الانتهاكات ستتم محاسبته قانونياً.

محافظة أربيل

1 كانون الثاني (يناير) 2021

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة اربيل تصدر بيانا حول حادثة الاعتداء على السواح العرب خلال اعياد رأس السنة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة اربيل تصدر بيانا حول حادثة الاعتداء على السواح العرب خلال اعياد رأس السنة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة اربيل تصدر بيانا حول حادثة الاعتداء على السواح العرب خلال اعياد رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).