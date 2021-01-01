الصدر يهنئ المسيحيين بحلول رأس السنة الميلادية: تمثلون اجمل صور المحبة والسلام

2021/01/01 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

هنأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، المسيحيين في البلاد والعالم بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نتقدم إلى اخوتنا المسيحين في العراق على وجه الخصوص وفي العالم على وجه العموم بوافر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية".

وأضاف: "نتمنى لإخوتنا المسييحن في عراقنا الحبيب الأمن والأمان والسلام وأن يقيهم الله شر الارهاب والعنف".

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