الأمم المتحدة: ولادة 371 ألف طفل في يوم رأس السنة

2021/01/01 | 21:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الجمعة، ولادة أكثر من 371 ألف طفل في يوم رأس السنة الجديدة حول العالم، وجاءت أعلى نسبة في الهند، فيما تفوقت مصر على الدول العربية في عدد المواليد الجدد.

وذكرت المنظمة الدولية في تقرير اليوم، (1 كانون الثاني 2021)، ان مواليد اليوم الأول بلغوا نحو 371.504 طفل، في جميع دول العالم في يوم رأس السنة الجديدة.

ووفقا للتقرير فقد ولد العدد الأكبر من الأطفال في الهند بنحو 60 ألف طفل، فيما كانت معدلات المواليد عالية، في كل من الصين ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا وبنغلاديش وإثيوبيا.

أما بالنسبة للدول العربية، فقد استقبلت مصر 9.455 طفلا.

ولم يورد التقرير تفاصيل عدد المواليد في باقي الدول العربية لكن ممثلية "اليونيسف" في الأردن ذكرت عن أن عدد المواليد الجدد في هذا البلد يوم رأس السنة الميلادية يقدر بـ614 طفلا.

كما توقعت المنظمة أن عدد من سيولدون في العام 2021 سيبلغ نحو 140 مليون طفل في العالم، وسيبلغ متوسط العمر المتوقع 84 عاما.

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