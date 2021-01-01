الصدر يهنئ المسيحيين بمناسبة حلول رأس السنة

2021/01/01 | 21:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، بمناسبة حلول العام الجديد. وقال الصدر في تدوينه، عبر “تويتر”،: “نتقدم إلى اخوتنا المسيحين في العراق على وجه الخصوص وفي العالم على وجه العموم بوافر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية”. وأضاف، “نتمنى لإخوتنا المسييحن في عراقنا الحبيب الأمن والأمان والسلام وأن يقيهم الله شر الارهاب والعنف”.

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