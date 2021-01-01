شنكال تفتقد أبنائها من المكون المسيحي في أعياد رأس السنة

2021/01/01 | 21:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خليل بوكو “سنجار طور شيكور جبل البطم”، “لنا دولة صغيرة”، بهذه العبارات بدء المواطن الشنكالي “جبرائيل شمعون”، من المكون المسيحي النازح في إقليم كردستان، حديثه لــ “ايزيدي 24”.ويقول “لدينا في المدينة آثاراً كثيرة من الكنائس والمقابر، منذ قرن الرابع عشر عشنا على أرضنا بسلام مع باقي مكونات المدينة ونمارس طقوسنا ونفرح …

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