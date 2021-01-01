2021/01/01 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق ما اعتبر في أواخر السبعينات صحوة إسلامية كان توسعا في المزاج الديني وتوسعاً في ممارسة الطقوس الإسلامية، وتراجعاً في الإيمان وفي الفكر عامة والسياسة.



كان الأمر نهوضاً دينيا ولم يكن نهوضاً في الدين.



الصحوة الدينية حدثت في السبيعنات.



آثارها السياسية معروفة.



الثورة الإسلامية في إيران، اتفاق كامب دايفيد، حركة العتيبي في مكة المكرمة، احتلال روسي في أفغانستان، مقدمات الحرب الأهلية في الجزائر، حرب أهل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحوة الدينية – نصف قرن من الدمار والانهيار - الفضل شلق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحوة الدينية – نصف قرن من الدمار والانهيار - الفضل شلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).