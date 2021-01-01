الكرخ يعمق جراح الطلبة

2021/01/01 | 22:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حقق فريق الكرخ، الفوز على فريق الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لدوري الكرة الممتاز.

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