أول تعليق لسومو عن اللغم البحري

2021/01/01 | 22:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مدير شركة النفط الوطنية سومو علاء الياسري على حادثة اللغم البحري:

"شركتنا متعاقدة مع شركة استأجرنا منها ناقلة وهذه الناقلة.



(المستأجرة في المياه الاقليمية) نجمع فيها النفط الأسود العراقي من كل المصافي ونصدره من هذه الناقلة التي هي بمثابة خزان ..



حيث ان هذه الناقلة متوقفة منذ فترة طويلة ومن هذه الناقلة نبيع الى العالم".

وبين الياسري "ان العمق غير كافي في المناطق القريبة من موانئنا فنقوم بنقله الى تلك الناقلة (الخزان) لنبيعه..



البارحة وصلنا خبر بوجود جسم غريب ملتصق بالناقلة (الخزان العائم) فأبلغنا مياشرة الجهات المعنية وهم بصدد معالجة الامر".

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