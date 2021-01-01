الهجرة: لدينا 27 مخيما للنازحين في اقليم كوردستان

2021/01/01 | 22:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن عدد النازحين المتبقين داخل العراق، مؤكدة وجود 29 مخيما للنازحين.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة علي جهانكير في تصريح صحفي، إن "43 ألفا و500 عائلة نازحة مازالت تسكن في 29 مخيما شمالي وغربي البلاد، وغالبيتهم في إقليم كوردستان"، مشيرا الى إعادة 572 ألفا و119 عائلة نازحة إلى مناطقها منذ نهاية العام 2017 وحتى نهاية 2020".

ولفت جهانكير إلى، أنه "من بين 29 مخيما في البلاد، يوجد 27 مخمياً في إقليم كوردستان، تقطن فيها 27 ألف عائلة نازحة، فيما يوجد مخيم واحد بمحافظة نينوى، وآخر في الأنبار، ويسكنهما 6 آلاف و500 عائلة".

واوضح: لاتزال تلك العائلات تقطن في المخيمات نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب بين القوات الأمنية وعصابات داعش، فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.

وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الاتحادية إغلاق مخيمات للنازحين في محافظات كركوك وصلاح الدين، والأنبار، كما وضعت خطة لإغلاق بقية المخيمات وإعادة النازحين لمناطقهم الأصلية.

PUKmedia وكالات

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