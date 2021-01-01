2021/01/01 | 22:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن عملية إنقاذ سفينة تابعة لشركة "سومو" في المياه الدولية التصق بها جسم غريب يعتقد "انه لغم بحري".

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان: لوحظ وجود جسم غريب التصق بأحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية، وتبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة اخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا الى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية".

وتابعت، أن "الفريق توجه الى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الاخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها، ومازال فريق المعالجة مستمرا بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".

على صعيد متصل، نفت قيادة شرطة البصرة الأنباء التي تحدثت عن إحباط مخطط لنسف ميناء أم قصر بالمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان نشر على صفتها في فيسبوك: "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً مزيفاً عن إحباط مخطط لنسف ميناء أم قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت، وننوه ونوضح أن هذا المنشور هو منشور فيسبوك مزور وعار عن الصحة ونبين أن على الجميع أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف إلى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء الشعب البصري".

PUKmedia متابعة

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