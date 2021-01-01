إيران تنفي تهديد روحاني باغتيال ترامب

2021/01/01 | 22:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي نفت إيران، مساء اليوم الجمعة، ما نقلته صحيفة ”واشنطن تايمز“ الأمريكية، بأن الرئيس حسن روحاني، توعد نظيره الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالاغتيال والموت، لتورطه في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة ”تويتر“ ونقلتها وكالة الأنباء الحكومية ”إيرنا“، ردًا على …

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