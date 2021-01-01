الانواء الجوية تنشر خارطة النشاط الزلزالي لشهر كانون الأول 2020 في العراق

2021/01/01 | 22:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة النقل – الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، خارطة النشاط الزلزالي لشهر كانون الأول من العام 2020.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بمتابعة مدير عام الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي علي صاحب البهادلي اصدر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة، خارطة النشاط الزلزالي مع …

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