تقرير يرصد تراجع أداء برلمان كردستان خلال عام 2020

2021/01/01 | 22:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سلط تقرير أعده معهد "پەی" المتخصص برصد نشاطات برلمان كردستان الضوء على تراجع أداء برلمان كردستان خلال 2020 على صعيد الجلسات وعمليات الاستجواب.

التقرير الذي تابعه "ناس" اشار إلى أن برلمان كردستان عقد 16 جلسة فقط خلال 2020 من اصل 70 جلسة مقررة وفق نظامه الداخلي، كما اقتصرت حصيلة القوانين الصادرة من هذه المؤسسة التشريعية على 5 قوانين وقرارين نيابيين في ظل وجود فراغات قانونية كبيرة وثغرات لقوانين سابقة وفق تعبير المعهد.

وأشار التقرير، أيضاً إلى "عدم تسجيل حالات سحب الثقة من الوزراء وغياب مناقشة الموازنة للعام السابع على التوالي في حين وجهات رئاسة البرلمان 93 برقية تهنئة في مناسبات عدة و 76 رسالة تعزية لحالاة الوفاة".

وبصدد مداخلات الأعضاء ذكر معهد "پەی" أن عضوين في برلمان كردستان لم يقدما مداخلة واحدة خلال 2020 في حين لم تتجاوز مداخلات 10 منهم مرتين وقدم 6 اخرين من الأعضاء ثلاث مداخلات طيلة العام وبلغ الأحد الأقصى من المداخلات 24 لأحد الأعضاء.

ويعد "معهد پەی" منظمة مدنية مستقلة يهتم بشؤون التربية والثقافة إضافة إلى إعداد تقارير دورية عن نشاطات البرلمان في كردستان بشكل سنوي وحسب الفصول التشريعية.

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