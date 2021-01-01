قتيلان وجرحى من الأمن المصري بانفجار شمالي سيناء

2021/01/01 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت قنبلة زرعت على جانب طريق، الجمعة، في شمال سيناء بمصر، فقتلت اثنين من قوات الأمن وأصابت خمسة آخرين، وفق ما قال مسؤولو أمن وصحة.

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