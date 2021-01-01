2021/01/01 | 22:20 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتقى الكرخ الى المركز الثالث عشر في ترتيب اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الطلبة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي اقيم على اديم ملعب الشعب الدولي مساء اليوم الجمعة.

و تمكن الكناري من الوصول الى النقطة 14 بفضل لاعبيه محمود خليل الذي سجل هدف في الدقيقة (51)، و منتظر عبد الامير عند الدقيقة (71) من عمر المباراة.

بينما سجل هدف الطلبة الوحيد ذو الفقار عايد عند الدقيقة (93) ليتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 15 في المركز 11 مؤقتاً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكناري يلقن الطلبة درساً ويتفوق عليه بثنائية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكناري يلقن الطلبة درساً ويتفوق عليه بثنائية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكناري يلقن الطلبة درساً ويتفوق عليه بثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).