فوز مستحق للكرخ على الطلبة بدوري الكرة الممتاز

2021/01/01 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الكرخ اليوم الجمعة ( 1 كانون الثاني 2021) فوزاً مستحقاً على الطلبة وبنتيجة 2- 1، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي، في إفتتاح الجولة 12 بمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الشوط الاول شهد إنفتاحاً في الاداء بين الفريقين وتبادل الطرفان الضغط على المرميين بفرص متقابلة توزعت على الـ 45 دقيقة لزمن الشوط، الا إن الحلول غابت عند الفريقين في هز الشباك لينتهي الشوط الاول سلبياً في النتيجة ".

واضاف،" ومع بداية الشوط الثاني تمكن الكرخ من هز شباك الطلبة بواسطة محمود خليل وهدف التقدم، هذا الهدف حفز الطلبة للضغط على مرمى الكرخ بحثاً عن التعادل، وعلى عكس المجريات عزز الكرخ النتيجة بهدف ثاني سجله منتظر عبد الامير عند الدقيقة 70 ، لكن ذو الفقار عايد تمكن من تقليص الفارق للطلبة في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاضافي بعد ضغط متواصل للطلاب في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء كرخي 2-1 ".

وكانت الجولة الثانية عشرة قد أفتتحت اليوم ايضا بفوز السماوة على الكهرباء، والحدودعلى النجف، والجوية على نفط ميسان، ونفط الوسط على نفط البصرة، وتختتم الجولة يوم غد السبت بخمس مباريات في بغداد والمحافظات.

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