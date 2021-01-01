ليلة دموية.. العام الجديد يسبب مذبحة للطيور (فيديو)

2021/01/01 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تسبب عروض الألعاب النارية بنفوق المئات من الطيور في العاصمة الإيطالية روما خلال الاحتفالات برأس السنة الجديدة، رغم حظر استخدامها للاشخاص، وحظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا.

وأظهر تسجيل مصور قرب محطة القطار الرئيسية في روما، تناثر العشرات من الطيور النافقة - معظمها لطائر الزرزور - على الأرض.

ورجحت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات سبب النفوق إلى الألعاب النارية مدوية الصوت التي تطلق في الأحياء المشجرة والتي تستخدمها الطيور لأعشاشها.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، لوردانا ديغليو: "يمكن أن يكونوا قد نفقوا بسبب الخوف.



يمكنهم الطيران معا والتخبط في بعضهم البعض أو التخبط في النوافذ أو خطوط الكهرباء".

وتسبب عروض الألعاب النارية كل عام محنة ونفوق في عالم الحيوانات البرية والأليفة، وفقا لما أوضحته.

ويأتي النفوق المتزايد غير المعتاد للطيور بالرغم من حظر مدينة روما لعروض الألعاب النارية الشخصية، وهو ما تم تجاهله بشكل كبير، وبالرغم من حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا الذي يبدأ العاشرة مساء.

وكان الفرع الإيطالي للمنظمة دعا إلى حظر بيع الألعاب النارية للاستخدام الشخصي، مشيرا إلى تهديدها للحيوانات.

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