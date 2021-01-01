2021/01/01 | 22:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن استقالة مدرب كرة نادي الطلبة احمد خلف بعد خسارة فريقه امام الكرخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/01 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن استقالة مدرب كرة نادي الطلبة احمد خلف بعد خسارة فريقه امام الكرخ) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن استقالة مدرب كرة نادي الطلبة احمد خلف بعد خسارة فريقه امام الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).