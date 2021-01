جاهد: مجلس الوزراء يقرر تحويل سند ارض الحبيبية إلى نادي القوة الجوية الرياضي

2021/01/01 | 22:37 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة تحويل سند ارض الحبيبية الـ (49) دونما بشكل رسمي بأسم نادي القوة الجوية الرياضي.وذكر اللواء شهاب جاهد قائد القوة الجوية رئيس الهيئة الادارية للنادي ان مجلس الوزراء قرر تمليك الارض للنادي وفك ارتباط وزارة المالية فيها وتحويل سند الارض باسم نادي القوة الجوية

