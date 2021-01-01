جارة جديدة للعراق تسجل اصابات بكورونا المتحور

2021/01/01 | 22:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالسلالة الجديدة في البلاد 5 إصابات.

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