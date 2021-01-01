بالأرقام.. عدد الهزات الأرضية التي ضربت العراق خلال الشهر الماضي

2021/01/01 | 22:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، خارطة النشاط الزلزالي للشهر الماضي.

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