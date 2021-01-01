النقل تصدر خارطة النشاط الزلزالي للشهر الماضي

2021/01/01 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اصدرت وزارة النقل/ الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، خارطة ونشرة النشاط الزلزالي لشهر كانون الاول الماضي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان وزارة النقل / الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بمتابعة المدير العام علي صاحب البهادلي اصدرت خارطة النشاط الزلزالي لعام 2020، المسجلة في شبكة المراصد الزلزالية العراقية.

واضاف، أن عدد الهزات الأرضية المسجلة في قسم الرصد الزلزالي خلال شهر كانون الاول من العام الماضي 2020 بلغ ( 20) هزة ارضية حسب ما تم تسجيلة في قسم المراصد الزلزالية المنتشرة حول البلاد وفق التوزيع الجغرافي والمؤشر في الهيأة العامة.

وتابع، ان اغلب الهزات الأرضية تركزت في مناطق جنوب قضاء مندلي وخانقين وبدرة وبلد روز وكركوك وحلبجة ومحافظة اربيل ، لاسيما بعد تسجيل عدد من الهزات الارضية في المناطق المجاورة والقريبة من الشريط الحدودي للبلاد ومنها تركيا وايران والكويت وبمعدلات متفاوتة من القوة ومن منطقة الى اخرى .

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