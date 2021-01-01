احذر.. هذه العادات قد تعجل إصابتك بمرض الكلى المزمن

2021/01/01 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات في دراسة حديثة أجرتها جامعة كانازاوا اليابانية، وجد باحثون أنه بجانب المسببات الشائعة، يمكن أن تساهم العادات الغذائية في الإصابة بمرض الكلى المزمن.ووجد الباحثون أن عادة تخطي وجبة الإفطار وتأخير العشاء لها خطر أكبر من المتوقع، إذ وجدوا أنها تسبب العامل الرئيسي وراء الإصابة بمرض الكلى المزمن، وهو زيادة البروتين في …

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