صحة الرصافة تنتقد ’حملة تهديد الأطباء’: على العشائر المساندة

2021/01/01 | 22:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدان مدير عام صحة الرصافة، عبدالغني الساعدي، الجمعة، تعرض أطباء إلى التهديد، في قضاء المدائن.

وقال الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 كانون الثاني 2021): "نؤكد لرؤساء عشائر منطقة المدائن على اهمية دعم الملاكات الطبية والصحية وخصوصا عندما يكون الاعتداء على مؤسسات صحية تقدم الخدمات الطبية والصحية الى اكثر من مليون نسمة".

وأضاف، أن "المؤسسة الصحية تقدم الخدمة الطبية والصحية للمواطنين رغم كل التحديات التي تواجها وان الملاكات الطبية تسعى بكل الامكانيات من اجل تقديم الخدمة للمواطن ويعد هذا النشر اعتداء و خرقا للقانون وللعرف العشائري منوها اننا نعمل في بيئة كانت وستكون طاردة وبالتالي المواطن هو الذي يخسر من خلال هجرة الاطباء من هذه المنطقة".

وتابع أن "على شيوخ العشائر الوقوف مع المؤسسة الصحية والملاكات الطبية والصحية بوجه أي اعتداء لان المؤسسات الصحية هي لخدمة المواطن الكريم".

ولفت إلى أنه "ندين بأشد عبارات الادانة والاستنكار التطاول والتهديد والتجاوز على ابطال الصد الاول من كوادرنا الطبية في المدائن والتشهير بهم بشتى الطرق وبمواقع التواصل الاجتماعي رغم الجهود الجبارة التي تبذل في ظل الظرف العصيب".

وأكد أن "ما صدر من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم عشائرنا المبجلة لايمكن ان يكون باسمها التي طالما عرفت بمواقفها الشجاعة والداعمة والساندة للطاقات العلمية والكفاءات ووقفت وقفات مشرفة ولايمكن ان يصدر عنها هذه الاعمال".

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