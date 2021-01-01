2021/01/01 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الكونغرس الأميركي، الجمعة، صفعة غير مسبوقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر التصويت، بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته ضد إقرار موازنة الدفاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس الأميركي يبطل "فيتو" ترامب على ميزانية الدفاع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس الأميركي يبطل "فيتو" ترامب على ميزانية الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).