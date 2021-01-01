قتلى وجرحى من الجيش العراقي بتفجير في محافظة كركوك

2021/01/01 | 22:51 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفذ القوات العراقية عمليات أمنية في عدد من مناطق المحافظة (الأناضول)

أفادت مصادر أمنية عراقية، يوم الجمعة، بأن تفجيراً أوقع قتلى وجرحى من الجيش جنوبي محافظة كركوك، فيما دعا المحافظ إلى تكثيف العمليات الأمنية والجهد الاستخباري لضبط أمن المحافظة.

يأتي ذلك، في وقت تنفذ فيه القوات العراقية، عمليات أمنية في عدد من مناطق المحافظة، والتي تشهد نشاطاً متزايداً لبقايا تنظيم "داعش".

ووفقاً لمصدر أمني، فإن "عبوة ناسفة، انفجرت مساء اليوم، مستهدفة دورية للجيش، في بلدة داقوق جنوبي المحافظة، ما أسفر عن مقتل ضابط الدورية وجنديين، فيما أصيب جنديان آخران"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنه "تم نقل الجريحين إلى مستشفى لتلقي العلاج".

وتنفذ القوات الأمنية العراقية، لليوم الثالث على التوالي، عملية تفتيش وتمشيط واسعة في عدد من مناطق جنوبي كركوك، وذكر المصدر ذاته، أن "العمليات شملت مناطق زراعية تحاذي نهر الزاب الأسفل في وادي مكحول المحاذي لبلدة الحويجة، جنوبي المحافظة".

وأوضح أن "العمليات تأتي لتأمين تلك المناطق من تحركات عناصر التنظيم".

من جهته، دعا محافظ كركوك، راكان الجبوري، القوات الأمنية إلى تكثيف عملياتها، وتعزيز تواجدها في المحافظة لضبط أمنها.

وقال الجبوري، في بيان صحافي إنه "يجب القصاص من الإرهابيين وتكثيف الجهد الاستخباري وإنهاء أعمال العنف التي تستهدف القوات الأمنية والمواطنين"، مطالباً بـ"زيادة الضربات الجوية ونشر قوات إضافية في المناطق النائية التي يستغلها الإرهاب بالتمركز والاختباء والتنقل".

إلى ذلك، شهدت محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، سقوط قذائف هاون على منطقة سكنية شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة، ووفقاً لوكالات أنباء محلية عراقية، فإن "عدداً من القذائف سقطت على منازل سكنية قرب بلدة العبارة".

وأشارت إلى أن "القذائف أسفرت عن وقوع أضرار مادية بالمنازل، من دون تسجيل ضحايا".

يشار الى أن القوات العراقية المتمثلة بالجيش والشرطة المحلية، مدعومة بـ"الحشد الشعبي" تنفذ بشكل يومي، عمليات أمنية في المحافظات التي تسجل أعمال عنف، وهي كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار.

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